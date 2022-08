Porto de Aveiro aumenta movimento de cargas em julho

O Porto de Aveiro movimentou mais 15,4% de mercadorias no mês de julho, face ao período homólogo, com um total de 541.285 toneladas, revelou esta terça-feira a administração portuária.

Segundo os dados divulgados pela Administração do Porto de Aveiro na sua página oficial online, verificou-se um aumento de 29,3% na carga geral racionada.

Esse aumento significativo foi “impulsionado pelo contributo das pastas químicas de madeira e pelos produtos metalúrgicos”.

Durante o mês de julho assistiu-se também a um aumento, ainda que menos expressivo, na movimentação de granéis líquidos e de granéis sólidos, com aumentos de 15,2% e de 7,4%, respetivamente.

“As exportações continuam a crescer, tendo este mês registado um aumento de 69,4%, face ao mesmo período do ano anterior”, destaca ainda a administração portuária.

De referir ainda que naquele período escalaram o Porto de Aveiro 110 navios (mais 19,6%), verificando-se o aumento da sua dimensão, com um crescimento de 15,4% na arqueação bruta.

A administração portuária, que é comum aos portos de Aveiro e Figueira da Foz, revelou também que assinou recentemente um protocolo com a Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos para a modernização tecnológica do sistema de monitorização do tráfego marítimo (VTS).

“Este protocolo visa dotar os VTS dos Portos de Aveiro e Figueira da Foz de equipamentos tecnologicamente mais modernos e a integração dos subsistemas de Aveiro e Figueira da Foz para uma comunicação mais eficaz com o sistema VTS Nacional”, esclarece.

A medida visa “promover o tráfego seguro e eficiente, contribuir para a melhoria das condições de segurança de navegação, o melhor controlo e planeamento de navios na área portuária, bem como permitir o sistema de navegação assistida”.

O serviço de tráfego de navios (VTS, Vessel Traffic Service) é um sistema de monitorização do tráfego marítimo, semelhante ao controlo de tráfego aéreo.