PSI fecha no verde com Altri a liderar subidas

A bolsa de Lisboa encerrou esta terça-feira, 16 de agosto, em alta, com o índice PSI a subir 0,66% para 6235,43 pontos, com a Altri a liderar as subidas.

Das 15 cotadas que integram este índice, 12 subiram e três encerraram em baixa.

A Altri foi a cotada com a maior subida, ao avançar 2,23% para 5,74 euros.

A energia também impulsionou a praça lisboeta, com a Greenvolt a ganhar 1,76%, a EDP 1,59%, a REN 1,28% e a EDP Renováveis 1,03%. Já a Galp valorizou 0,43%.

A negociar no verde estiveram ainda o BCP (1,13%), a Navigator (0,93%), a Sonae (0,87%), a Corticeira Amorim (0,76%) e a NOS (0,59%).

Em contra-ciclo, a Jerónimo Martins perdeu 1,32% para 22,40 euros, os CTT 1,18% para 3,35 euros e a Semapa 1,10% para 14,40 euros.

No resto das praças europeias Frankfurt subiu 0,68%, Milão 0,12%, Londres 0,36%, Madrid 1,01% e Paris 0,34%.