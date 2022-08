Operadora Oi passa de lucro a prejuízo de 61,2 milhões de euros no segundo trimestre

A operadora Oi registou um prejuízo de 321 milhões de reais (cerca de 61,2 milhões de euros) no segundo trimestre do ano, que compara com um lucro de 1.139 milhões de reais no trimestre homólogo.

A venda da operação da Oi às operadoras Claro, TIM e Vivo, concluída no segundo trimestre ajudou a conter as perdas entre abril e junho. Segundo comunicado, a empresa registou fortes perdas com taxas de câmbio, juros e cobranças tributárias.

As receitas da empresa totalizaram 7,1 mil milhões de reais (1,3 mil milhões de euros) no primeiro semestre, dado que indica queda de 18,7% face ao mesmo período do ano passado (8,8 mil milhões de reais ou 1,7 mil milhões de euros).

As receitas da Oi no segundo trimestre ficaram em 2,7 mil milhões de reais (cerca de 534 milhões de euros) dado que indica queda de 36,8% na comparação com a receita de 4,3 mil milhões de reais (840 milhões de euros) contabilizadas no mesmo período do ano passado.

No primeiro semestre do ano, o EBITDA (sigla em inglês usada para nomear o lucro antes de impostos, depreciações e amortizações) da Oi totalizou 1,6 mil milhões de reais (305 milhões de euros), resultado que indica perda de 32,4% face ao mesmo período de 2021 (2,4 mil milhões de reais ou 458 milhões de euros)

Entre abril e junho, o EBITDA da Oi ficou em 388 milhões de reais (74 milhões de euros), baixa de 69,8% face ao montante de 1,3 mil milhões de reais (248 milhões de euros) que foi comunicado pela empresa no mesmo período do ano passado.

A Oi encerrou o primeiro semestre com dívidas de 16,1 mil milhões de reais (3 mil milhões de euros).