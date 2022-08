Novos créditos para consumo em Portugal voltam a cair em junho

Depois do aumento de mais de 16% em maio, os novos créditos ao consumo voltaram a cair em junho, tal como já tinha acontecido em março e abril. Mais precisamente, o novo crédito para consumo totalizou 653 milhões de euros, menos 5,3% que em maio (688 milhões de euros), segundo os dados divulgados esta terça-feira pelo Banco de Portugal (BdP).

Em junho, o montante dos novos créditos pessoais recuou 7,5% face a maio, para 309 milhões de euros, enquanto os novos empréstimos para compra de automóvel deslizaram 0,1%, para 244 milhões de euros. Já os novos empréstimos através de cartões e descoberto diminuíram 10%, para 100 milhões de euros.

Em número, os novos créditos pessoais caíram 6,9% em cadeia, para 42.032 contratos e os novos empréstimos para comprar carro diminuíram 1,9%, para 16.532 contratos. Por fim, os novos empréstimos através de cartões e descoberto desceram 11,5%, para um total de 68.410 contratos.

No total, o número de novos contratos caiu 8,9% em junho face ao mês anterior.

No entanto, apesar da queda em cadeia quer em número de contratos, quer no seu montante, não é essa a tendência que se observa a nível homólogo. Face a junho de 2021 o número de novos contratos aumentou 6,5%, com crescimento em todas as categorias de crédito, e o montante subiu 14,5%, tendo caído apenas no crédito para compra de automóvel.