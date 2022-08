Movimento de passageiros nos aeroportos em junho ficou 2,7% abaixo dos níveis pré-pandemia

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais cresceu 186% em junho face ao mesmo mês do ano passado, mas ainda ficou 2,7% aquém dos valores de 2019, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta terça-feira.

"Em junho de 2022, nos aeroportos nacionais movimentaram-se 5,7 milhões de passageiros e 18,2 mil toneladas de carga e correio, correspondendo a variações homólogas de +186% e +16,9%, respetivamente", indica o gabinete estatístico.

Face a junho de 2019, o movimento de passageiros diminuiu 2,7%, mas o movimento de carga e correio aumentou 11,4%.

Em média, desembarcaram diariamente 95,9 mil passageiros nos aeroportos nacionais (87,1 mil no mês anterior), aproximando-se do observado no mesmo mês de 2019 (98,1 mil).

No conjunto da primeira metade do ano, o número de passageiros aumentou 344%, mas caiu 12,8% face a 2019.

Nesse período, "o aeroporto de Lisboa movimentou 49,8% do total de passageiros (12,1 milhões) e registou um crescimento de 380,9% comparando com o período homólogo", mas caiu 17% face ao primeiro semestre de 2019. O aeroporto de Faro registou o maior acréscimo (503,2%) face ao primeiro semestre de 2021, mas ainda ficou 12,8% atrás dos números de 2019.

No primeiro semestre de 2022, "o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos homólogos de 720,8% no número de passageiros desembarcados e 717,5% no número de passageiros embarcados". Porém, é de recordar que durante grande parte do primeiro semestre de 2021 o corredor aéreo entre Portugal e o Reino Unido esteve encerrado.