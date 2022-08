General Electric vai dividir-se em três empresas

A General Electric (GE) anunciou, esta terça-feira, que se irá dividir em três empresas distintas: GE HealthCare será o nome do negócio de cuidados de saúde, GE Vernova ficará com o atual portefólio de empresas energéticas e digitais e a GE Aerospace com a área da aviação.

"Todas as três empresas continuarão a beneficiar do património da GE e do valor da marca global avaliada em quase 20 mil milhões de dólares", indica a nota divulgada esta terça-feira pela multinacional norte-americana.

O presidente da GE e presidente executivo da GE Aerospace, Henry Lawrence Culp Jr., considera que este é um "marco fundamental". "Alavancar a marca global e multimilionária da GE dá-nos uma vantagem competitiva nos nossos mercados finais, permitindo que estas empresas ganhem a longo-prazo", acrescentou, citado em comunicado.

A empresa da área da saúde deverá estar no ativo já no início do próximo ano e no início de 2024 será a vez da GE Vernova.

"Por fim, a GE implementará o spin-off da GE Aerospace que, com uma base de 39.400 motores de aeronaves comerciais instalada e 26.200 [motores de aeronaves] militares, continuará a desempenhar um papel vital no apoio à indústria", lê-se na nota da empresa.

A empresa considera que a criação de três empresas diferentes trará um maior foco, proporcionando a cada uma delas uma distribuição adaptada de capital e "flexibilidade estratégica para impulsionar o crescimento e o valor a longo prazo".