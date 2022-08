Fundo soberano da Arábia Saudita compra ações de tecnológicas norte-americanas

O Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita comprou ações da Alphabet (dona do Google), Zoom e Microsoft como parte de uma aposta mais ampla em ações dos Estados Unidos, noticia a "Reuters".

O fundo adquiriu adquiriu 213.000 ações da Alphabet, 4,7 milhões de ações da Zoom e 1,8 milhões de ações da Microsoft.

Além das gigantes tecnológicas, o fundo saudita adquiriu ainda 3,9 milhões de ações do banco de investimento JPMorgan, 741.693 ações da gestora de ativos BlackRock e 6,3 milhões de ações da Starbucks. No mais recente portefólio entram ainda empresas como Adobe Systems, Home Depot, Costco e NextEra Energy.

Desta forma, o valor de mercado da carteira de investimentos do fundo soberano saudita subiu para cerca de 40,8 mil milhões de dólares (39,9 mil milhões de euros) no final do segundo trimestre.

Este fundo, que administra 620 mil milhões de dólares (607,5 mil milhões de euros) em ativos, está no centro dos planos da Arábia Saudita de transformar a economia criando novos setores e diversificando as receitas para lá do petróleo.