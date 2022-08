Dona da Iberia e British Airways adquire 20% da espanhola Air Europa

O grupo de aviação IAG, que detém a British Airways, a Iberia e também a Vueling e Aer Lingus, adquiriu 20% das ações da companhia aérea espanhola Air Europa, por conversão de títulos de dívida no montante de 100 milhões de euros.

Em comunicado à espanhola CNMV (congénere da portuguesa CMVM), a IAG informou, esta terça-feira, que exerceu a opção de converter os títulos de dívida emitidos pela Globalia (num empréstimo a sete anos) numa participação de 20% na Air Europa.

O empréstimo convertível da IAG tinha sido anunciado em março deste ano e visava apoiar as necessidades imediatas de tesouraria da Air Europa para as operações do corrente verão.

Segundo o jornal espanhol "Cinco Dias", este é um primeiro passo de uma estratégia da IAG para vir a adquirir o controlo total da Air Europa, embora tal movimento implique uma análise detalhada da operação no plano da concorrência (com a Iberia e a Air Europa a continuar a concorrer entre si, para já, no mercado espanhol).

De acordo com a mesma fonte, a entrada na Air Europa e eventual controlo da empresa espanhola pela IAG é vista, do lado da Iberia, como a única solução para evitar enfraquecer o hub de Madrid, o que poderia vir a suceder se o controlo da Air Europa viesse a passar para as mãos de um grupo de aviação internacional sem raízes ibéricas, como a Air France ou a Lufthansa.

A Air Europa é detida pela Globalia. Em novembro de 2019 esta chegou a acordar vender a Air Europa à IAG por mil milhões de euros, mas em dezembro de 2021 o negócio foi cancelado, com a IAG e a Globalia a anunciar que iriam estudar outras opções. Nessa altura ficou acordado que a IAG pagaria à Globalia uma compensação de 75 milhões de euros, valor que será descontado se futuramente a IAG viesse mesmo a adquirir a Air Europa.