Combustíveis foram vendidos na semana passada 2 cêntimos acima do preço de referência da ERSE

Os combustíveis rodoviários em Portugal foram vendidos na semana passada, em termos médios, cerca de 2 cêntimos por litro acima do preço de referência calculado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), com desvios de 1,8 cêntimos no caso da gasolina e de 2,2 cêntimos por litro no gasóleo.

Estes valores dizem respeito aos preços anunciados nos pórticos pelas gasolineiras que vigoraram na semana terminada a 14 de agosto, traduzindo-se em desvios de 1% na gasolina simples e de 1,2% no gasóleo simples, indica o mais recente relatório semanal da ERSE de supervisão dos preços de venda ao público dos combustíveis.

No entanto, considerando os descontos que muitas das gasolineiras praticam (nomeadamente aos clientes com cartões de desconto), a gasolina simples apresentou na semana passada um custo médio que ficou 5,1 cêntimos aquém do "preço eficiente" calculado pela ERSE (menos 2,8%), e o gasóleo teve um preço médio (com desconto) 8,3 cêntimos abaixo do "preço eficiente" (menos 4,8%).

Para a semana em curso, de 15 a 21 de agosto, a ERSE calculou um "preço eficiente" de 1,838 euros por litro na gasolina 95 simples e de 1,792 euros por litro no gasóleo simples.

Estes novos preços de referência representam reduções de 0,5% na gasolina e de 1,6% no gasóleo face aos preços de referência da semana passada, acompanhando as descidas nas cotações internacionais dos produtos refinados.