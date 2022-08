Carros elétricos: carregamentos nos postos Mobi.E crescem 87% em julho e atingem recorde

A rede pública de postos de carregamento de veículos elétricos Mobi.E atingiu em julho mais de 220 mil carregamentos, o maior valor mensal alguma vez alcançado desde a criação da rede, em 2015, segundo comunicado desta terça-feira, 16 de agosto.

Em julho, o número de carregamentos nos postos cifrou-se nos 222.945, uma subida homóloga de 87%. Em julho de 2021, o número de carregamentos fora de 122.035.

Com o aumento do número de carregamentos, aumentou a energia consumida em 119%, de 1,55 milhões de kilowatts hora (kWh) em julho do ano passado para perto de 3,4 milhões de kWh em julho de 2022.

O número de utilizadores a recorrer à rede foi de 28.224 em julho, uma subida de 42% face aos 19.910 do mês homólogo, segundo a Mobi.E.

A empresa pública instalou, em média, 19 postos de carregamento por semana desde o início do ano e reportou existirem atualmente mais de 2700 postos em funcionamento em Portugal Continental, Açores e Madeira, o que perfaz 41 postos por cada 100 quilómetros de estrada.