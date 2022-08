Imobiliário. Lisboa vai ter as primeiras creches modulares do país

Construídas numa fábrica em Arouca, transportadas e montadas em Lisboa, gastam menos água e energia e ocupam menos operários.

A cidade vai ter as primeiras creches modulares do país, sistema de construção que usa menos recursos e permite dispor de edifícios com maior durabilidade e menos manutenção. As novas creches da capital são as primeiras de um programa para edificar 60 novos edifícios de ensino pré-escolar em todo o país, num investimento total de €45 milhões, financiado com fundos do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).