Habitações em pedra: casas que duram uma vida

Versáteis, sustentáveis e integradas na paisagem. As casas em pedra estão a registar um incremento da procura para reabilitação ou construção nova, o que se traduz num aumento do preço de construção. Não há estatísticas quanto ao número destas casas vendidas ou em construção nem quanto ao preço médio, mas os arquitetos com quem o Expresso falou apontam para um aumento da procura e dos preços.

“São casas que duram uma vida”, aponta o arquiteto Ricardo Russo, e “há cada vez mais pessoas a investir neste tipo de habitação”. Muito deste edificado “provém de heranças, que os novos proprietários optam por remodelar, mas há quem as construa a partir do zero”.