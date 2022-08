Taxa de desemprego sobe em França para 7,4% no segundo trimestre

A taxa de desemprego em França aumentou uma décima no segundo trimestre deste ano para 7,4%, mais 29 mil desempregados, o que totaliza 2,3 milhões, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística francês (INSE).

Em comunicado, o INSE referiu ainda que com estes números a taxa de desemprego “está ao nível” da verificada no quarto trimestre de 2021 e 0,8 pontos abaixo da registada no final de 2019, antes da crise de pandemia de covid-19.

Além disso, realça que o desemprego aumentou mais significativamente entre os jovens, com um crescimento de 1,3 pontos percentuais, para os 17,8%, embora permaneça 3,7 pontos abaixo da taxa registada antes da pandemia.

No acaso da população entre 25 e 49 anos, o desemprego aumentou uma décima, para 6,7%, enquanto recuou três décimas entre os maiores de 50 anos, para 5,2%.