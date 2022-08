Swissport ainda não desistiu da Groundforce

A empresa suíça de serviços de assistência aeroportuária Swissport, uma das duas concorrentes à compra da participação de Alfredo Casimiro na SPdH/Groundforce, retirou a sua oferta, mas mantém o interesse no maior operador de handling dos aeroportos portugueses. Foi a 25 de julho que a Swissport — há mais de um ano a trabalhar na aquisição de 50,1% da Pasogal na Groundforce — escreveu uma carta aos administradores de insolvência, Pedro Pidwell e Bruno da Costa Pereira, a afirmar que, nos termos em que os pressupostos do negócio estavam a ser negociados, não estavam reunidas as condições para prosseguir com a sua oferta. Porém, Warwick Brady, presidente executivo da Swissport International AG, sublinhava na carta, a que o Expresso teve acesso, que continuava “muito interessado” na aquisição da Groundforce, afirmando que a sua proposta seria uma mais-valia para a TAP e para o hub de Lisboa, manifestando simultaneamente disponibilidade para um encontro pessoal com os administradores de insolvência e a presidente da TAP. Uma carta que foi enviada, em cópia, para o Ministério das Infraestruturas, de Pedro Nuno Santos, e para a presidente da TAP.

