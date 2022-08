Preços em França sobem 6,1% em julho

Os preços em França subiram 0,3% em julho deste ano, face ao mês anterior, e aumentaram 6,1% em termos homólogos, anunciou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística francês (INSEE).

A subida do índice de preços no consumidor francês, em julho, foi menos acentuada do que a verificada em junho (+0,7%), em grande parte devido à queda dos preços da energia, que recuaram 1,3% em termos mensais e tiveram um aumento de 28,5%, face aos 33,1% observados no mês de junho, refere o INSEE num comunicado.

Os preços dos serviços registaram um crescimento de 1,3%, impulsionado pelo aumento da hotelaria (+16,4%) e dos transportes (+11,7%), num contexto de férias.

No entanto, em relação ao ano anterior, os serviços aumentaram 3,9%, após a subida de 3,3% no mês anterior.

Quanto aos preços dos alimentos também subiram (1%) em julho, duas décimas mais do que em junho, enquanto os preços dos produtos manufaturados caíram 1,6%, após se terem mantido no mês anterior.

Na comparação homóloga, os preços dos alimentos cresceram 6,8% em julho, enquanto os preços dos produtos manufaturados subiram 2,7%.