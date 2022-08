Ocupação da sede da Caixa a meio gás. Só 100 funcionários estão no edifício

A mudança do Governo para a sede da Caixa Geral de Depósitos está a ser feita a conta-gotas. No edifício da Avenida João XXI só estão ainda 100 funcionários do Estado, e as obras em outros pisos a ocupar ainda não começaram, apurou o Expresso.

Em cima da mesa está, agora, a possibilidade de os funcionários do Governo e serviços afins poderem usufruir da área de lazer dos serviços sociais da Caixa relativas a atividades físicas, como o ginásio e o campo de squash, por exemplo, e o acesso às lojas e à cantina. Ou seja, está a ser negociada a realização de um protocolo de partilha destes serviços. Uma informação de que Jorge Canadelo, da Comissão de Trabalhadores (CT) da Caixa, teve conhecimento, embora informalmente.