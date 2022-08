Governo aperta o cerco à espanhola Endesa

As faturas da Endesa não vão cair apenas na mesa do secretário de Estado da Energia, João Galamba. A Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) também foi arrolada pelo Governo para definir como é que a elétrica espanhola vai informar os consumidores sobre a poupança resultante do mecanismo ibérico.

No despacho, publicado esta segunda-feira em “Diário da República”, o Executivo define o procedimento destinado à validação prévia das faturas da Endesa junto dos serviços diretos e indiretos do Estado, cumprindo a ordem dada na semana passada pelo primeiro-ministro, António Costa, de um escrutínio apertado às faturas da comercializadora controlada pela italiana Enel.

