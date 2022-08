Gasóleo e gasolina deverão cair cerca de 1 cêntimo/litro para a semana

Esta semana a negociação do barril de Brent, petróleo de referência na Europa e um dos indicadores do preço dos combustíveis, foi minimamente estável, entre os 96 e os 99 dólares por barril. Assim, se a semana terminasse agora, os preços que seriam fixados para a próxima semana seriam semelhantes aos atuais. Mais precisamente quer a gasolina, quer o gasóleo, devem registar uma queda de um cêntimo por litro.

O preço da próxima semana tem em conta diversos fatores, conforme explicou fonte do setor ao Expresso, mas tendo em conta a média da cotação na semana já não deverá sofrer grandes alterações. Seria necessário uma grande surpresa na negociação do petróleo ao longo do dia para tal acontecer.

Assim, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas na quinta-feira, segundo os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), à partida poderá contar com um preço médio de 1,725 euros por litro de gasóleo simples e 1,784 por litro de gasolina simples 95. De notar que o preço varia entre cada posto de abastecimento e a DGEG faz apenas uma média.

É preciso recuar a 12 de fevereiro, no caso da gasolina, ou a 6 de março, no caso do gasóleo, para encontrar um preço mais baixo do que este.

É uma diferença ligeira após a queda de cerca de oito cêntimos na gasolina e no gasóleo esta semana.