Economia britânica recua 0,1% no segundo trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,1% no segundo trimestre do ano, face aos primeiros três meses do ano, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Office for National Statistics (ONS), o gabinete estatístico do país.

Entre abril e junho, a economia britânica registou a sua primeira queda desde o início de 2021. Trata-se de um período em que a inflação galopou e que os efeitos da guerra da Ucrânia - que já conta com quase seis meses - se começaram a fazer sentir mais pronunciadamente.

Ainda assim, o PIB continua 0,6% acima do nível pré-pandemia (último trimestre de 2019) e 2,9% acima do trimestre homólogo.

Para a queda contribuiu o decréscimo de 0,4% dos serviços. "As maiores contribuições negativas para a produção de serviços resultaram das atividades de saúde e assistência social e do comércio", indica o ONS.

Por fim, o ONS refere também que houve uma queda de 0,2% no consumo real das famílias entre abril e junho.

Olhando apenas para o mês de junho, o PIB caiu 0,6%, depois de ter crescido 0,4% em maio.

A queda registada no trimestre dá "força" às análises dos economistas, nomeadamente do Banco de Inglaterra, que apontam para uma recessão a partir do quarto trimestre.

O aviso de recessão por parte do Banco de Inglaterra veio no mesmo dia em que a instituição alertou para o facto da inflação poder atingir os 13% este ano. Para combater a inflação o Banco de Inglaterra tem vindo a subir os juros, sendo que na última subida houve um aperto maior que os anteriores (de 0,5%, após quatro subidas de 0,25%).