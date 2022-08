Cerco de Taiwan ameaça circulação de 5% do PIB global

Pequim decidiu prosseguir com as manobras navais e aéreas de controlo do estreito da Formosa e de cerco a Taiwan, o que pode afetar a circulação de mais de 5% do PIB mundial nos portos estratégicos que servem a região, segundo as contas feitas pelo Expresso a partir de um estudo coordenado por Jasper Verschuur e publicado na revista “Nature” no final de julho. Se acrescentarmos o corredor que passa pelo estreito de Malaca — entre a Indonésia e a Malásia e Singapura —, por onde navega 40% do comércio mundial marítimo, o risco de disrupção sobe para quase 9% do PIB mundial em trânsito nos principais portos.

“Cortar Taiwan do comércio internacional e das cadeias globais de fornecimento significa, de facto, que uma parte da atividade económica mundial fica em risco”, diz-nos Verschuur, investigador no Keble College, em Oxford, no Reino Unido. Por enquanto, os armadores estão “a conseguir gerir a situação”, diz o académico, mas, “se as manobras militares perdurarem, há o potencial para significativas disrupções e nomeadamente o exacerbar da escassez de gás natural liquefeito na re­gião”, acrescenta William Alan Reinsch, responsável pelo estudo do comércio internacional no Center for Strategic and International Studies (CSIS), em Washington.