Media Capital passa de prejuízo a lucro de 40,7 milhões de euros no primeiro semestre

A Media Capital passou de prejuízos de 8,4 milhões de euros no primeiro semestre de 2021 a lucros de 40,7 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, anunciou esta quinta-feira a dona da TVI.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital adianta que no período em análise o total de rendimentos operacionais cresceu 70% para 123,8 milhões de euros.

"Note-se que os rendimentos incluem o montante da mais-valia gerada com a alienação do negócio de rádios" e, excluindo esse efeito, os rendimentos operacionais cresceram 6% para 77,4 milhões de euros, explica a Media Capital.

Destaca também que "os números incluem, para 2022, apenas cinco meses do negócio das rádios, ao contrário do período homólogo" do ano passado.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) ascendeu a 46 milhões de euros, o que compara com 4,4 milhões de euros negativos um ano antes.

O EBITDA sem gastos com provisões e reestruturações e mais-valia atingiu 1,3 milhões de euros (no primeiro semestre de 2021 tinha sido de dois milhões de euros negativos).