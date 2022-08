Maior central solar da Europa, na Estremadura espanhola, já está em funcionamento

Entrou em funcionamento na quarta-feira, 10 de agosto, aquela que é considerada a maior central fotovoltaica da Europa: a Francisco Pizarro, instalada na Estremadura espanhola, um projeto da energética Iberdrola com uma capacidade de 590 megawatts (MW).

A central fotovoltaica implicou um investimento total de 300 milhões de euros e a criação, nos momentos de pico, de 1500 empregos para a sua construção, sendo que 60% destes foram ocupados por profissionais locais.

Com 1,5 milhões de módulos fotovoltaicos instalados entre os municípios de Torrecillas de la Tiesta e Aldeacentenera, na província de Cáceres, a central irá fornecer energia a mais de 334 mil habitações e eliminar 150 mil toneladas anuais de emissões de dióxido de carbono, segundo a energética espanhola.

O projeto estremenho é um dos megaprojetos da empresa sediada em Bilbau na Península Ibérica inaugurados este ano, depois de ter cortado a fita, em julho, do complexo hidroelétrico do Alto Tâmega, em Portugal, um investimento de 1,5 mil milhões de euros, o maior da última década no setor. E tem mais projetos em carteira, como uma possível central fotovoltaica no Alentejo com possível capacidade de mais de 1 gigawatt, a maior do país.

"A Iberdrola garantiu a viabilidade deste projeto ao assinar contratos de compra de energia com empresas líderes em diferentes setores", segundo o comunicado da energética. A central irá, assim, fornecer energia renovável à produtora de produtos lácteos Danone, a farmacêutica Bayer, e a produtora de bebidas e aperitivos PepsiCo.

Até 2025, a Iberdrola quer instalar na região da Estremadura espanhola, vizinha do Alentejo e da Beira Baixa portuguesas, mais de 2800 MW em energias renováveis, num investimento superior a 1,7 mil milhões de euros.