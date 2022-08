Lucros da Walt Disney sobem 62% para quase 3 mil milhões de euros

A The Walt Disney Company anunciou na quarta-feira, 10 de agosto, que obteve lucros de 2983 milhões de dólares (cerca de 2909 milhões de euros) nos últimos nove meses, mais 62% que no mesmo período do ano passado. Os resultados foram impulsionados pelos parques temáticos.

Num comunicado, a empresa afirma que entre novembro e julho - que correspondem aos primeiros 9 meses do seu ano fiscal de 2022 - gerou um volume de negócios de 62.572 milhões, mais 28% do que no ano anterior.

O negócio de media e entretenimento continua a representar a maior quota das receitas, mas o segmento de parques temáticos, experiências como cruzeiros e ‘resorts’, e marketing de produtos quase duplicou no período em análise.

A Disney destacou o forte desempenho dos parques temáticos e experiências, especialmente nos Estados Unidos, onde os consumidores estão a regressar em massa depois das perturbações provocadas pela pandemia de covid-19 do ano passado, e também estão a gastar mais.

No trimestre mais recente, a empresa Burbank, com sede na Califórnia, aumentou os lucros em 53% para 1.409 milhões de dólares, com receitas de 26% para 21.504 milhões de dólares.

O presidente executivo da Disney, Bob Chapek, considerou os resultados dos últimos três meses "excelentes" e atribuiu-os aos parques temáticos norte-americanos e ao crescimento do número de assinantes do 'streaming'.

Nos serviços de 'streaming', a empresa tem agora cerca de 221 milhões de assinantes, a maioria dos quais pertence à Disney+, 152,1 milhões, enquanto a Hulu tem 46,2 milhões e a ESPN+ tem 22,8 milhões.

No entanto, estes três serviços apresentaram resultados fracos no último trimestre, principalmente devido a custos de programação e produção mais elevados, e registaram uma perda combinada de 1100 milhões de dólares.

Em paralelo com esses resultados, a empresa anunciou que em 8 de dezembro que irá implementar uma nova estrutura de preços para tornar o negócio de 'streaming' rentável, o que torna os planos atuais mais caros, inclui opções mais baratas com publicidade, e oferece pacotes agrupados.

Os números, revelados no encerramento do comércio em Wall Street, foram bem recebidos pelos investidores e as ações da empresa subiram quase 7%.