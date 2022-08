Banco do Brasil regista lucro recorde no primeiro semestre

O Banco do Brasil registou um lucro líquido de 14,28 mil milhões de reais (cerca de 2,72 mil milhões de euros) no primeiro semestre do ano, um recorde para a maior instituição financeira estatal do país.

Este resultado é 46,5% superior ao registado no primeiro semestre do ano passado.

O banco público, cujas ações são negociadas na bolsa de São Paulo, atribuiu o seu resultado histórico semestral ao salto na carteira de empréstimos graças à recuperação económica a que o país tem assistido até agora este ano.

O banco também atribuiu o resultado recorde a "um aumento de 12,2% da margem financeira bruta; um aumento de 9,1% nos rendimentos dos serviços prestados; um aumento de 54,9% no resultado das filiais e afiliadas e no controlo das despesas administrativas".

Isto permitiu que o rácio de eficiência acumulada de 12 meses subisse para 33,2%, o melhor nível da história do Banco.

"O aumento sustentável e saudável dos empréstimos é um dos pilares dos resultados apresentados, em todos os segmentos", explicou o banco na sua declaração.

O banco acrescentou que os bons resultados no primeiro semestre do ano o obrigaram a melhorar as suas projeções para os resultados do banco em 2022 e que o lucro líquido esperado passou de 23 a 26 mil milhões de reais (entre 4,1 e 4,7 mil milhões de euros) para 27 a 30 mil milhões de reais (entre 5,1 e 5,7 mil milhões de euros).

Se esta projeção for cumprida, o Banco do Brasil terminará 2022 com lucros recorde.