"A sua fatura da luz vai dizer-lhe quanto poupa com o travão ibérico no gás"?

Quem tem um contrato com uma tarifa fixa não vai passar a ter mais alíneas no recibo da luz. Já quem está sujeito aos preços de mercado (spot), e beneficia do mecanismo ibérico que desacopla o custo do gás do Mercado Ibérico de Eletricidade, pode passar a receber contas em que está discriminado o benefício do ‘travão’. Depende da opção da empresa que escolheu como seu fornecedor, mas esta informação é obrigatório para a Endesa nos contratos com o Estado, bem como para todas as elétricas que refiram o custo do ajuste na fatura.

