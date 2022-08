PCP alerta para a "realidade" da inflação, Bloco diz ser "urgente" defender as pessoas

O PCP defendeu, esta quarta-feira, que o aumento da taxa de inflação para 9,1% em julho “só confirma que o aumento do custo de vida para as populações continua a ser uma realidade fortíssima, que tem de ser resolvida”. Também o BE disse ser "urgente defender as pessoas” perante a taxa de inflação "mais elevada dos últimos 30 anos".

Em conferência de imprensa na sede nacional do PCP, Bernardino Soares, membro do Comité Central do PCP, reagiu aos números divulgados esta quarta-feira feito pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE) – segundo o qual a taxa de inflação em julho foi de 9,1%, a mais elevada desde novembro de 1992 – afirmando que “só confirma que o aumento do custo de vida para as populações continua a ser uma realidade fortíssima, que tem de ser resolvida”.

Bernardino Soares defendeu que, para se resolver o aumento do custo de vida, é necessário, em primeiro lugar, “valorizar rendimentos – os salários e as reformas -, como o PCP tem vindo a propor e o Governo tem vindo a rejeitar”.

O membro do Comité Central do PCP sustentou também que é necessário controlar “alguns dos fatores que mais contribuem para essa subida da inflação”, e designadamente ao agir sobre os preços em “matéria de energia e combustíveis, e também nos bens alimentares essenciais”.

Para Bernardino Soares, esses preços “podem ser regulados e controlados de outra forma”, “impedindo especulações que estão a existir, que se refletem nos lucros das grandes empresas, da grande distribuição e do setor energético, e que também se refletem na carteira dos portugueses”.

BE diz ser “urgente defender pessoas” perante a inflação

O Bloco de Esquerda considerou, também esta quarta-feira após saírem os dados do INE, que é “urgente defender as pessoas” perante a taxa de inflação "mais elevada dos últimos 30 anos", acusando o executivo de “aumentar a coleta fiscal” e de “recusar taxar os abusos nos preços”.

O líder parlamentar do Bloco de Esquerda (BE), Pedro Filipe Soares sublinhou, numa publicação na rede social Twitter que a “inflação continua a bater recordes, em julho foi a mais elevada dos últimos 30 anos”, sendo “urgente defender as pessoas”.

O líder parlamentar do BE defendeu que as “soluções para evitar perda de poder de compra” passam por “taxar os lucros abusivos, controlar os preços de energia e bens essenciais, e aumentar salários”.

Deixando críticas ao executivo de António Costa, Pedro Filipe Soares afirmou que “o Governo garantia que a inflação seria temporária, aceita a perda generalizada de rendimentos e a desvalorização de salários, aumenta a coleta fiscal com a inflação, mas não apoia a economia, recusa taxar os abusos nos preços”.

“Não é um Governo, é um desgoverno”, referiu.