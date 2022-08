EDF processa governo francês e exige indemnização de 8,3 mil milhões de euros

A energética francesa Électricité de France (EDF), processou o seu principal acionista, o governo francês, e anunciou que vai pedir uma indemnização de 8340 milhões de euros.

O valor da indemnização corresponde às perdas que a empresa assumiu após a implementação de um preço regulado para a eletricidade em março, na sequência da escalada dos preços. Estas medidas limitaram o preço da eletricidade a 4% este ano para cerca de 70% das famílias do país e forçaram a empresa a aumentar em 20% a eletricidade vendida à concorrência, explica o "El País".

"A EDF entrou hoje [terça-feira, 9 de agosto] com uma ação no Conseil d'Etat [Conselho do Estado] e com um pedido de indemnização, no valor estimado até à data em 8340 milhões de euros, contra o Estado francês", lê-se no comunicado da energética.

Mas o governo francês vai defender a sua política até ao fim, uma vez que, sem esta medida, o executivo previa um aumento de 35% das faturas da luz.

De notar que, o governo francês iniciou um processo para adquirir os 16% da EDF que ainda não detém e, assim, nacionalizar a empresa a 100%, numa altura em que a inflação está elevada, em parte por causa dos preços da energia.