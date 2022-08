Crise China-Taiwan: Pequim ameaça comércio mundial

Pequim prosseguiu esta semana com as manobras militares de controlo do estreito da Formosa e de cerco a Taiwan, a terceira economia mais sofisticada do mundo que domina as cadeias de circuitos integrados, ótica, folha de cobre e aço laminado. Os exercícios do comando chinês do 'Teatro Oriental (de operações)' desenvolvem-se, sem data ainda para terminar, num dos mais importantes estreitos do mundo, por onde passa 48% do trânsito mundial de navios porta-contentores.

