Táxis robô começam a circular nas cidades chinesas. E sem condutor

Táxis-robô, completamente automatizados, irão começar a operar em duas cidades chinesas. A tecnológica Baidu, a "Google" chinesa, recebeu "luz verde" das autoridades chinesas para operar um serviço sem condutor humano de emergência em zonas específicas das cidades de Chongqing e Wuhan, noticia a "Forbes" esta terça-feira, 9 de agosto, apesar de haver dúvidas relativamente à fiabilidade dos veículos automatizados.

Porém, o serviço sem condutor de emergência - antes estes táxis-robôs só podiam operar com um elemento humano que agisse em caso de problemas - só pode operar entre as 9 horas e as 17 horas. Em Wuhan, poderão circular numa zona de 13 quilómetros quadrados com 312 quilómetros de estradas.

A monitorização remota dos veículos irá existir, segundo a Baidu, apesar de ser apenas de um monitorizador para até três veículos. Em Wuhan, haverá 106 quilómetros de estrada com cobertura 5G que permitirá controlo remoto dos veículos.

Outra desvantagem destes táxis-robôs é, segundo a "Forbes", haver zonas de embarque e desembarque, não havendo a possibilidade de trajetos "porta-a-porta".

Segundo a "Reuters", os serviços automatizados começam na segunda-feira.