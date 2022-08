PSI abre em baixa penalizado por energéticas

O PSI abriu a cair 0,11% para os 6152,23 pontos, com sete cotadas a negociar em baixa, cinco em alta, e três inalteradas: a Sonae, a Mota-Engil, e a NOS, nos 1,04 euros, 1,22 euros, e 3,75 euros, respetivamente.

Na Europa, as bolsas negociavam com perdas ligeiras. O Stoxx 600, o índice de referência paras as ações do continente, recuava 0,23% ao início da sessão desta terça-feira, 9 de agosto.

As energéticas estão a arrastar o PSI para território negativo, com a Greenvolt (-0,85% para os 9,35 euros) e a EDP Renováveis (-0,81% para os 25,66 euros) a serem as mais castigadas. A REN (-0,54% para os 2,76 euros) e a EDP (-0,32% para os 5,04 euros) seguiam-se na lista.

Os ganhos da Altri (+1,92% para os 5,57 euros), da Navigator (+1,14% para os 4,07 euros), e da Jerónimo Martins (+0,71% para os 22,54 euros) contrabalançavam, em parte, a pressão das energéticas sobre a cotação geral do índice.