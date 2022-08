Jornal digital Axios tem apenas cinco anos, faz notícias curtas e foi vendido por 525 milhões de dólares à Cox Enterprises

O jornal digital "Axios" acordou a sua venda à Cox Enterprises por 525 milhões de dólares (515 milhões de euros), sendo assim a mais recente startup a ser adquirida por um meio de comunicação tradicional, noticiou o "Financial Times".

O jornal foi lançado há cinco anos pelos ex-executivos do "Politico" Jim VandeHei, Mike Allen e Roy Schwartz e ficou conhecido pelos seus "furos" políticos e comerciais - especialmente no setor tecnológico de de capital de risco.

Adicionalmente, segundo o "El Mundo", o jornal reinventou o jornalismo online, uma vez que as notícias são mais que breves e a maioria dos seus artigos não precisa nem de três minutos para ser lido.

Em 2021 o jornal terá gerado uma receita de cerca de 86 milhões de dólares (84,3 milhões de euros), mais 40% que em 2020, segundo uma entrevista feita em dezembro a um dos fundadores.

De acordo com o "Financial Times", a venda da "Axios" ocorre num momento em que as novas empresas de media atraem investimentos de meios de comunicação tradicionais. Axel Springer, o grupo editorial alemão, comprou a "Politico" há um ano e o "New York Times" assumiu o site desportivo "The Athletic" em janeiro.

A Cox foi fundada em 1898 e no setor de comunicação tem a Cox Communications, uma empresa de televisão a cabo, publicações comerciais do setor automóvel como Kelley Blue Book e o jornal "Atlanta Journal-Constitution".

Agora, a Cox planeia investir significativamente na "Axios", que tem tentado expandir-se para as notícias locais.

VandeHei, Allen e Schwartz vão manter uma participação significativa na empresa e vão continuar a administrá-la no dia-a-dia.