Softbank perde mais de 23 mil milhões de euros devido aos fundos Vision. É o pior resultado de sempre

Entre abril e junho, o grupo Softbank registou um prejuízo de 3,2 biliões de ienes (cerca de 23,3 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), o pior resultado de sempre.

O resultado é significativamente pior que o do período homólogo, quando o conglomerado japonês lucrou 761,5 mil milhões de ienes (5,5 mil milhões de euros).

De acordo com o comunicado do grupo, foi o resultado do fundo Vision (unidade de negócio que tem investimentos em várias empresas tecnológicas) que empurrou o Softbank para as perdas históricas. No trimestre em análise a empresa perdeu 2,9 biliões de ienes (21,1 mil milhões de euros) com os três fundos.

As perdas com os fundos foram justificadas com a desvalorização dos investimentos feitos em empresas tecnológicas, por causa da atual conjuntura económica.

Mais precisamente, as perdas refletem "a desvalorização de valor devido à tendência global de queda no preço das ações devido às preocupações crescentes sobre uma recessão económica, alavancada pela inflação e pela subida das taxas de juro".

Expondo a "confusão" em que o mundo se encontra, o diretor executivo do grupo, Masayoshi Son, admitiu, segundo escreve a "Reuters", que deveriam ter sido "mais seletivos" nos investimentos feitos, por forma a evitar este "golpe".