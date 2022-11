PSI em alta. Papel e energia com arranque lideram ganhos

O PSI arrancou a primeira sessão da semana em alta e, pouco depois da abertura, valorizava-se 0,78% para os 6123,32 pontos, com 12 cotadas a negociar no verde, duas inalteradas (a NOS e os CTT nos 3,75 euros e 3,44 euros) e uma a negociar em território negativo.

As cotadas do setor do papel e das renováveis lideravam os ganhos esta segunda-feira, 8 de agosto, com a Greenvolt (+2,21% para os 9,27 euros) a encimar a tabela. Era seguida pela Altri (+2,27% para os 5,41 euros) e pela Semapa (+1,54% para os 14,48 euros).

A EDP e a Galp impulsionavam igualmente, crescendo 1,31% e 1,04%, respetivamente, para 5,01 euros e 10,21 euros.

A única cotada a cotar em baixa era, pouco depois da abertura, a Corticeira Amorim, que perdia 0,19% para os 10,62 euros.

Na Europa, as principais bolsas apresentavam ganhos esta segunda-feira, com o índice pan-europeu Stoxx 600 a valorizar 0,62%.