Mais de 500 postos já vendem gasóleo e gasolina abaixo dos 1,80 euros/litro. Braga, Gaia e Castelo Branco são os concelhos mais baratos

Três postos de combustível em Braga, um em Castelo Branco, e três em Vila Nova de Gaia estão a vender gasóleo a menos de 1,70 euros por litro e são os mais baratos do País nesta segunda-feira, 8 de agosto, de acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) consultados pelo Expresso. No total, são sete os postos em todo o País que estão a vender gasóleo abaixo dos 1,70 euros por litro esta segunda-feira e 537 abaixo dos 1,80 euros.

Em Braga, o gasóleo está a ser comercializado a 1,68 euros por litro nos postos Bxpress, E. Leclerc, e Intermarché. Em Castelo Branco, o posto J. Lourenço vende por 1,69 euros por litro. Em Gaia, os postos Intermarché de Arcozelo, Canelas, e Carvalhos permitem abastecimento a 1,69 euros por litro.

No distrito de Lisboa há 64 postos com o litro de gasóleo abaixo dos 1,80 euros e, no distrito do Porto, 80 postos, ao todo.

Na gasolina simples 95, o litro mais barato do país é, de longe, o da Auto Modelar de Cernache, no concelho da Sertã, que vende por 1,47 euros, segundo os dados da DGEG. Os postos J. Lourenço de Castelo Branco (€1,73/l), Bxpress de Braga (€1,74/l), E. Leclerc de Braga (€1,74/l) e Intermarché de Braga (€1,74/l) estão entre os mais baratos do País também na gasolina. No total, 92 postos a nível nacional estão a vender gasolina abaixo da marca dos 1,80 euros. No distrito de Lisboa estão 25 e no do Porto são 38.

Os postos mais baratos, por distrito

Nas restantes capitais de distrito, no que toca a gasóleo, os postos mais baratos na manhã desta segunda-feira eram o da Auchan Aveiro (€1,70/l), Auchan Faro (€1,72/l), Auchan Setúbal I e II (€1,72/l), CEPSA Marginal (Porto, €1,72/l), PRIO Coimbrão (Leiria, €1,72/l), Intermarché Mazarefes (Viana do Castelo, €1,73/l), António José Gomes Francisco (Santarém, €1,73/l), Auchan Coimbra (€1,74/l), Auchan Viseu (€1,76/l), Petromondego (Guarda, €1,76/l), Auchan Évora (€1,76/l), CB de Cabeça Gorda (Beja, €1,76/l), CEPSA Chelas (Lisboa, €1,76/l), e CEPSA P.A. Vila Real I (€1,76/l), CEPSA Portalegre (€1,77/l), e Galp - Chamauto Soc. Transmont. Aut. Lda (Bragança, €1,84/l).

Na gasolina, os postos mais baratos nas capitais de distrito são PRIO Barroselas (Viana do Castelo, €1,75/l), Q8 Circunvalação (Porto, €1,75/l), Auchan Aveiro (€1,76/l), Auchan Coimbra (€1,77/l), PRIO Setúbal Centro (€1,77/l), Faro Campinas (€1,77/l), Auchan Viseu (€1,78/l), PRIO Coimbrão (Leiria, €1,78/l), Auchan Évora (€1,80/l), António José Gomes Francisco (Santarém, €1,80/l), Auchan Vila Real (€1,80/l), CEPSA Chelas (Lisboa, €1,81/l), CB de Cabeça Gorda (Beja, €1,81/l), CEPSA Portalegre (€1,82/l), Petromondego (Guarda, €1,82/l), Galp - Chamauto Soc. Transmont. Aut. Lda (Bragança, €1,87/l).

Os combustíveis alcançaram esta semana preços a níveis pré-guerra, depois de uma queda de mais de 10% na semana passada na cotação do Brent.

O abrandamento da atividade económica mundial está a ter um impacto significativo no mercado petrolífero, aliviando os preços que dispararam desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro deste ano.

Com a China a importar menos crude e com os Estados Unidos a reportarem um aumento dos stocks em julho - o que significa que estão a consumir menos numa altura em que já estão em recessão técnica - teme-se que a procura por crude continue a diminuir à medida que outras economias entram em recessão.