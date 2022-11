Farmacêutica BioNTech lucrou mais de 5 mil milhões de euros até junho

Uma das farmacêuticas envolvidas numa das vacinas contra a covid-19, BioNTech, lucrou mais de 5 mil milhões de euros na primeira metade do ano, segundo anunciado esta segunda-feira.

Mais precisamente, a farmacêutica lucrou 5370 milhões de euros, o que compara com um lucro de 3915 milhões no período homólogo.

No entanto, a maioria do lucro foi feita durante o primeiro trimestre do ano, uma vez que, entre abril em junho, a farmacêutica lucrou 1672 milhões de euros, uma queda face aos 2787 milhões de igual período de 2021.

A nível de receitas, a BioNTech registou um crescimento no total do semestre, passando de 7356 milhões para 9571 milhões de euros.

O diretor financeiro da empresa, Jens Holstein, destacou, citado na nota, que espera "um aumento da procura nos principais mercados no quarto trimestre de 2022" devido às vacinas adaptadas às novas variantes.

Para o total do ano a empresa espera que a receita se fixe entre os 13 e os 17 mil milhões de euros.