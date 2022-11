Dona do Banco Montepio com mais lucros, mais capital e mais associados

A dona do Banco Montepio registou mais um milhão de euros de lucros nos primeiros seis meses de 2022 face a igual período de 2021, totalizando os 12,9 milhões de euros.

A Associação do Montepio (AMMG), cujo principal ativo é o banco refere em comunicado que "o capital próprio da associação também registou um acréscimo nos primeiros seis meses de 2022, ascendendo agora aos 339,6 milhões de euros, quando no mesmo período de 2021 representava 310 milhões de euros".

Além destes dois indicadores a associação realça ainda a melhoria da margem associativa que, adianta, "é hoje de 87 milhões de euros quando nos primeiros seis meses de 2021 era de 70,7 milhões de euros.

No mesmo comunicado é ainda dito que o número de associados do Montepio aumentou para 603.501, sendo que desde o final de 2021 aderiram à associação mais 1895 associados, embora não especifique se houve saídas.

"O crescimento da base associativa revela uma inversão da tendência de perda de associados que se verificava desde 2015, iniciada já no último trimestre de 2020 e consolidada no ano de 2021, sublinha a associação referindo que "todos os meses a AMMG regista um excedente de 2 milhões de euros, um montante que é distribuído pelos associados".

Para as melhorias realçadas, o comunicado dá nota de que contribuiu não só a constituição de uma nova organização do grupo, mais simplificada e reduzida, assim como uma melhoria no desempenho das empresas,"registando-se um crescimento generalizado e sustentado nas várias áreas de negócios".

"Casa arrumada"

Para o presidente da associação do Montepio o balanço é positivo. "O prometido está a ser cumprido. Arrumámos a casa, temos agora uma nova organização do grupo mais simplificada, com uma equipa coesa e focada, o que se reflete nos resultados do primeiro semestre do corrente ano".

Dando nota de que o Banco Montepio registou o melhor semestre dos últimos 12 anos, ao registar lucros de 23 milhões de euros. Ou seja, passando de resultados negativos de 33 milhões de euros entre janeiro e junho de 2021 para resultados positivos. "Os últimos três meses corresponderam também ao quarto trimestre consecutivo a obter resultados positivos suportados com o aumento de negócio e a melhoria de eficiência", lê-se no comunicado da associação.

Sendo o banco o principal ativo da associação, Virgílio Lima faz questão de sublinhar que a estratégia do Banco Montepio, presidido por Pedro Leitão, regista-se atualmente uma grande concentração no Crédito à Habitação, nas Famílias, nas Pequenas e Médias Empresas (PME´s) e na área da Economia Social e que por isso "o Banco Montepio está no rumo certo".

Mais afirma: "A nossa área financeira viveu o melhor semestre dos últimos 12 anos e o banco está hoje melhor preparado com uma equipa rejuvenescida, mais reduzida e mais focada".

É ainda referido que as notações do rating ao Banco Montepio foram revistas em alta, o que reflete os progressos significativos do banco na redução dos ativos não produtivos, o reforço dos rácios de capital para níveis acima dos requisitos regulamentares, e ainda o sucesso dos objetivos do plano de ajustamento operacional destinado a reforçar o balanço.

Pode ainda ler-se no comunicado da associação do Montepio, dona do banco, que "os níveis de produtividade e posição competitiva, nomeadamente no que diz respeito à otimização da rede de balcões e do quadro de pessoal, vão continuar a contribuir para uma melhoria sustentada da rendibilidade e eficiência do Banco Montepio".

E numa análise geral sobre sobre todas as entidades do grupo, que inclui seguradoras, a associação dá nota de que "os desempenhos em 2022 estão de acordo com os planos estabelecidos, com exceção de duas entidades mais expostas à volatilidade dos mercados, por efeito da subida das taxas de juro".

Porém, apesar do quadro de incerteza em que vivemos (inflação, guerra) "antevê-se um exercício de 2022 de novo positivo em todas as entidades do grupo".