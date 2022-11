Crédito pessoal tem permitido comprar casa com financiamento a 100%

Há famílias que estão a comprar habitação com financiamento a 100% do valor de aquisição, ou seja, não dispõem de um montante de poupança próprio para assegurar o diferencial de crédito que o banco não pode emprestar. De acordo com o jornal “Público”, a contratação simultânea de créditos ao consumo e à habitação tem sido utilizada por famílias com menos recursos.

A coordenadora do Gabinete de Apoio Financeiro (GAF), da Deco, associação de defesa do consumidor, mostra-se preocupada com o impacto destas decisões no futuro. O crédito ao consumo representa maior risco para as famílias, desde logo porque “as taxas de juro são muito mais elevadas” e, como a duração destes empréstimos é mais curta (no limite sete anos), acaba por representar uma prestação mensal elevada, a acumular com a do crédito à habitação.

O Banco de Portugal (BdP) admite a prática de duplos créditos, mas diz que tem “reduzida materialidade”. Para já, segundo o supervisor, não se observou “uma alteração estrutural desde a entrada em vigor da recomendação [macro prudencial]”.