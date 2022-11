Roupa e calçado escaparam à subida geral de preços. Saiba porquê

Atenta às notícias, Ana Ferreira sabe que a taxa de inflação atingiu em junho o valor mais alto dos últimos 30 anos (9,1%, de acordo com a estimativa do INE), por isso confessa “alguma surpresa” frente à montra de uma sapataria na Boavista, no Porto. “Sempre que vou ao supermercado encontro as coisas mais caras, mas os preços da roupa e do calçado parecem estar a aguentar-se”, comenta esta secretária, à procura de algumas peças para renovar o guarda-roupa antes das férias.

