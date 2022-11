Imobiliário. Procura de casas aumenta nas cidades secundárias e no interior

A falta de oferta e os elevados preços praticados no mercado imobiliário das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto está a empurrar compradores e investidores para novos destinos, sobretudo pequenas e médias cidades do interior do país. Um movimento que está a provocar a queda do preço do imobiliário em Lisboa e a valorizar outras localizações.

No primeiro semestre de 2022, o valor médio de uma habitação transacionada no concelho de Lisboa fixou-se nos €293.037, “o que representa uma queda de 3% face ao valor médio de €302.117 dos imóveis transacionados no período homólogo do ano anterior”, afirma Ricardo Sousa, administrador executivo da Century 21 Portugal.