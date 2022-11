Recessão ou não nos EUA com Joe Biden, eis a questão

A economia norte-americana caiu nos primeiros seis meses deste ano em relação a igual período do ano anterior. Segundo os dados oficiais divulgados pelo Bureau of Economic Analysis (BEA), o PIB recuou, em termos reais, consecutivamente nos dois primeiros trimestres do ano, uma situação que não se registava desde o primeiro semestre de 2020, quando rebentou a pandemia da covid-19. As quedas homólogas foram de respetivamente de 1,6% e 0,9% e, em cadeia (de um trimestre para o seguinte), foram mais pequenas, mas mesmo assim registaram uma dinâmica negativa.

Foi o suficiente para alguns economistas alegarem que os Estados Unidos tinham entrado em recessão técnica, um conceito que a Reserva Federal (Fed, o banco central) não acolhe e que os economistas ouvidos pelo Expresso consideram não ser o mais apropriado. Outro sinal apontado como sintoma de recessão é o facto de os juros da dívida de curto e médio prazo (entre 6 meses e 7 anos) serem superiores às taxas a 10 anos, o que, em linguagem técnica, se designa por curva de juros invertida. Os investidores nos Títulos do Tesouro exigem juros mais altos a curto prazo (temendo problemas) do que no longo prazo. Este critério que hoje coloca nesta situação 15 economias (entre elas, além dos EUA, o Canadá, a Suécia, a Turquia, o Brasil e o México) também não reúne consenso como sinal antecipado de recessão.