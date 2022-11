Delta Air Lines: “Portugal tornou-se magnético para os turistas americanos”

A Delta Air Lines, uma das maiores companhias aé­reas do mundo, estreou-se em Portugal há cinco anos e o entusiasmo não poderia ser maior. O interesse da companhia norte-americana traduziu-se num aumento da oferta em 22% face ao verão de 2019, com a abertura, no início de junho, da rota de Boston, um destino que se vem juntar a Nova Iorque. Serão realizados voos diários.

A aposta no mercado português é evidente. “Não iríamos canalizar um ativo de 100 milhões de dólares, o investimento que representa um avião, se não acreditássemos que a operação teria retorno”, assegura Nicolas Ferri, vice-presidente da Delta para a Europa, Médio Oriente, África e Índia ­(EMEAI), em entrevista ao Expresso. A companhia americana não partilha o número de passageiros transportados para o mercado português, mas o executivo afirma que não estaria a voar para Lisboa com dois voos diários se não estivesse satisfeito com os números, com a história e o futuro. “Estamos muito orgulhosos de estar em Portugal há cinco anos”, sublinhou Ferri, um experiente gestor da aviação, conhecedor da operação da América Latina, nomeadamente da Aeromexico, onde esteve quatro anos.

