Como vão funcionar os impostos windfall em Espanha?

O Governo espanhol estabeleceu um programa que pretende arrecadar um total de sete mil milhões de euros em dois anos para financiar, em parte, a luta contra a inflação e a crise de energia, cujo custo não será inferior a 16 mil milhões de euros. Estas receitas resultarão da tributação dos grandes bancos e das empresas energéticas mais poderosas.

O Executivo de Pedro Sánchez não quer chamar “impostos” a estas taxas, como acontece com o IVA e o IRC, e considera-as antes “prestações patrimoniais” ou “contributos solidários”. Em concreto, aplicar-se-á uma taxa adicional de 1,2% sobre a receita líquida do volume de negócio das empresas energéticas que superem mil milhões de euros anuais e de 4,8% sobre as comissões e juros cobrados pelos bancos sempre que ultrapassem 800 milhões de euros de receitas. Não se foca, pois, sobre os lucros das empresas, que não poderão transferir estes agravamentos para os clientes. Caso o façam, incorrem numa sanção de 150% do montante em causa.