Sonae Capital investe 1,5 milhões de euros na renovação de hotel em Troia para unidade de luxo

A Sonae Capital investiu 1,5 milhões de euros na renovação do hotel The Editory by The Sea, que gere na península de Troia, para uma unidade de luxo com 132 apartamentos, anunciou esta sexta-feira o grupo.

Em comunicado, a Sonae Capital explicou se tratou de “um investimento de cerca de 1,5 milhões de euros”, que “permitiu transformar uma das unidades já existentes numa experiência de hotelaria cinco estrelas a pouco minutos da praia”.

O hotel The Editory by The Sea, agora renovado, conta com 132 apartamentos e está inserido no Troia Resort, na península de Troia, concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

Em maio deste ano, a Sonae Capital vendeu um conjunto de ativos hoteleiros em Troia, mantendo a exploração do negócio, numa operação cujo valor não foi revelado.

A The Editory Hotel, unidade de negócio da Sonae Capital, manteve a gestão daqueles ativos, uma vez que se tratou de uma operação de ‘sale and leaseback’, uma transação na qual uma empresa vende a sua propriedade e, em seguida, arrenda essa mesma propriedade.

A Sonae Capital tem em operação três hotéis no Porto (Porto Palácio, The Artist e Boulevard Aliados), um em Lisboa (Riverside Santa Apolónia), dois em Troia (Aqualuz e By the Sea) e um em Lagos (Aqualuz), bem como os apartamentos turísticos Troia Residence.