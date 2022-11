Produção brasileira de petróleo e gás diminuiu 2,48 % em junho

O Brasil, o nono maior produtor mundial de petróleo bruto, extraiu uma média de 3,664 milhões de barris de petróleo e gás natural por dia em junho, menos 2,48% em comparação com o período homólogo de 2021.

Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Petróleo, a produção média brasileira de petróleo e gás natural era de 3,757 milhões de barris por dia em junho de 2021 e atingiu um recorde de 3,921 milhões de barris em julho do ano passado.

Contudo, em junho de 2022 caiu pelo terceiro mês consecutivo e atingiu o seu nível mais baixo dos últimos nove meses.

A redução é atribuída às paragens das plataformas offshore para manutenção promovidas nos últimos meses pela estatal Petrobras, que em junho produziu uma média de 3,398 milhões de barris por dia e é responsável por 93% do petróleo extraído pelo país e 89,9% do gás natural.

Segundo dados divulgados hoje pelo regulador, só em junho a produção brasileira de petróleo foi de 2,828 milhões de barris por dia, menos 2,9% em comparação com o mesmo mês do ano passado (2,903).

Quanto ao gás natural, a produção média do Brasil em junho foi de 133 milhões de metros cúbicos por dia, um volume 2,1% inferior ao do mesmo mês do ano passado.