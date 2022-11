Lucro da Deutsche Post DHL cresce 13,3% no primeiro semestre

A Deutsche Post DHL revelou, esta sexta-feira, que registou um aumento homólogo de 13,3% do lucro no primeiro semestre deste ano, para 2.812 milhões de euros, devido ao transporte de mercadorias, sobretudo marítimo.

Quanto ao lucro operacional, este indicador aumentou até junho para 4.496 milhões de euros (+12,6%), enquanto o volume de negócios subiu para 46.622 milhões de euros (+21,6%), refere a empresa alemã de serviços postais e logísticos em comunicado.

No entanto, o lucro operacional que tem a ver com os serviços de correio expresso e transporte de cargas teve um aumento homólogo de 24,9% para 4.078 milhões de euros), mas o lucro operacional relacionado com os envios de cartas e embalagens na Alemanha quebrou 31,5% para 597 milhões de euros.