Como Espanha quer usar os impostos sobre as grandes empresas para combater a crise

O Governo espanhol encerrou a temporada política e foi de férias com boa parte dos deveres que havia imposto a si mesmo já cumpridos; no plano político, a recuperação do espaço político de esquerda, esfumado pelas últimas derrotas eleitorais na Andaluzia e em Castela e Leão; e no aspeto económico, a elaboração de um plano integral de luta contra os efeitos da crise económica provocada pelo inusitado aumento da inflação e pela deficiência no abastecimento energético derivada da guerra da Ucrânia. Este plano, que tem duas vertentes bem definidas, o aumento de receitas fiscais pela via de novas figuras de impostos para a banca e as empresas energéticas, e um programa de poupança no consumo de energia, ficou completo com um decreto aprovado pelo último Conselho de Ministros antes da folga veraneante.

