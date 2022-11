Ásia e Europa, a competir pelo gás que resta para assegurar o inverno que aí vem

A Europa e a Ásia estão a aumentar a competição para assegurar reservas de gás natural para este inverno e já para 2023, o que poderá impulsionar os preços mais à frente, segundo o "Financial Times" desta sexta-feira, 5 de agosto.

Com medo de pagar gás mais caro numa altura em que a Europa está em força nos mercados a adquirir o que pode para o inverno, o Japão e a Coreia do Sul entraram em jogo para assegurar reservas para os últimos meses deste ano e para janeiro de 2023.

Os dois países da região da Ásia-Pacífico estão, respetivamente, no pódio dos maiores importadores de gás natural liquefeito do mundo, segundo o jornal britânico, no 2.º e 3.º lugares, respetivamente. Em primeiro lugar está a China.

Os analistas ouvidos pelo "Financial Times" dizem que esta entrada nos mercados está a acontecer mais cedo do que o normal e que a subida dos preços ainda não se deu. Quem quiser comprar por último, dizem, é que irá pagar os custos desta "guerra" pelo gás natural liquefeito, num mercado distorcido pela ausência súbita do gás russo.

Como os preços na Europa estão substancialmente mais altos face aos do mercado de referência do gás natural asiático, os comercializadores preferem quebrar contratos pré-existentes com entidades asiáticas e suportar as indemnizações para revendê-los com lucro no Velho Continente, sublinha o jornal. Se o Japão e a Coreia quiserem criar reservas, terão de pagá-las acima desse preço, dizem participantes de mercado ouvidos pelo "Financial Times".

E, segundo os analistas, o abrandamento económico chinês é uma das razões pelas quais o mercado não está ainda em situação crítica de escassez, o que pode mudar se as empresas chinesas recuperarem a atividade nos próximos meses.