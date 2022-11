Rolls Royce passa de lucro a prejuízo no primeiro semestre

A empresa britânica Rolls Royce revelou, esta quinta-feira, que passou de um lucro de 394 milhões de libras (387 milhões de euros) até junho de 2021 para um prejuízo de 1610 milhões (1580 milhões de euros) este ano.

Já o prejuízo por ação foi de 19,29 pence até junho, enquanto o lucro por ação no mesmo período em análise do ano anterior foi de 4,73 pence, segundo os resultados financeiros da holding Rolls Royce.

Quanto ao prejuízo subjacente, a Rolls Royce realçou que foi de 188 milhões de libras esterlinas, valor que compara com um lucro de 104 milhões de libras no primeiro semestre do ano anterior.

Até junho, as receitas, por sua vez, cifraram-se em 5600 milhões de libras, face aos 5160 milhões de libras contabilizados na primeira metade do ano passado, havendo também a assinalar uma melhoria homóloga das receitas subjacentes.

A empresa de engenharia Rolls Royce usa o conceito contabilístico de lucro e receita subjacentes.

O lucro subjacente é um cálculo feito pela empresa para mostrar que expressa um indicador de maior confiança e mais preciso em relação ao valor por si gerado, além de ser também utilizado no planeamento dos negócios.