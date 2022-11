Energia: A fatura não engana e "vale a pena pagar a compensação do mecanismo ibérico", diz a têxtil

Nos últimos dias, os telefonemas dos empresários têxteis para a associação sectorial ATP a pedir ajuda sobre as novas faturas da energia, já com a compensação do mecanismo ibérico para quem tem contrato livre, não pararam. “Querem perceber os valores e saber se estão mesmo a pagar menos, como foi prometido, ou não”, conta ao Expresso Mário Jorge Machado, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, minutos antes de iniciar uma reunião de esclarecimento sobre este tema, esta quinta-feira.

