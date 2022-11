Produção industrial sobe 3,7% em junho e 1,7% no segundo trimestre

O índice de produção industrial cresceu 3,7% em junho, face ao mesmo mês do ano passado, mais 0,7 pontos percentuais (p.p.) do que o observado em maio, mostram os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta segunda-feira.

Excluindo o agrupamento de energia esta variação foi de 7% (4,7% em maio), nota o gabinete estatístico.

Analisando cada agrupamento industrial, os comportamentos de cada um foram bem diferentes. Se os agrupamentos de Bens de Investimento e de Bens Intermédios aumentaram, quer a nível homólogo, quer em cadeia, o mesmo não se pode dizer dos Bens de Consumo e da Energia.

Assim, os Bens de Investimento e Bens Intermédios "contribuíram com 2,2 p.p. e 2,1 p.p., respetivamente, em resultado de variações homólogas de 16,1% e de 6,0% (4,4% e 3,1% em maio)". Já os Bens de Consumo passaram de uma subida de 6,5% em maio para 4,3% em junho. Por fim, o agrupamento de energia agravou o seu contributo negativo para o índice, "em resultado de uma variação homóloga de -10,6% (-5,1% no mês anterior)".

Em cadeia, o índice em análise caiu 1,5% em junho (depois da queda de 0,5% em maio).

No total do segundo trimestre do ano, o índice cresceu 1,7%, contra um decréscimo de 2,1% nos primeiros três meses do ano.

O INE indica ainda que, entre abril e junho, os Bens de Investimento cresceram 4,4% (após caírem 6% no primeiro trimestre) e os Bens de Consumo registaram um aumento de 3,9% (menos que os 4,3% do primeiro trimestre). Já o agrupamento de Energia "passou de uma variação homóloga de -18,1%, no trimestre anterior, para -6,8% no segundo trimestre".